Фіорентина сенсаційно втратила очки у поєдинку 2 туру Ліги конференцій проти Істанбул Башакшехіра. Не обійшлось без курйозу.

Гра була доволі рівною, але турки краще використали свої моменти по перерві. Спершу П'єрлуїджі Голліні не впорався з ударом Гюрлера, пропустивши поміж ніж.

Подвійне визнання: Довбик – серед претендентів на звання найкращого гравця та автора голу туру Ліги конференцій

Кількома миттєвостями пізніше 27-річний італієць став автором курйозу. Захисник з чужої частини поля віддав назад, Голліні спробував продемонструвати техніку, але облажався (на відео з 01:35). Гюрлер обікрав його й оформив дубль. Крапку поставив на 90 хвилині Траоре.

Фіорентина з одним заліковим балом залишилась на дні турнірної таблиці групи А Ліги конференцій. Її кривдники набрали 6 очок та стали лідерами.

"Ах! Це ж ви влучили у стійку": промах століття від німця, або Як це – бути омитим всіма стічними водами