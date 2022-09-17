Туреччина, 6 тур

Антальяспор – Адана Демірспор – 0:3

Голи: Беланда, 1, Гульдбрандсен, 75, Ассомбалонга, 84

Вилучення: Айдогду, 8, Накадзіма, 61 – Ракицький, 39

Команда Вінченцо Монтелли була фаворитом і очікувано здобула перемогу, яка дозволила Адана Демірспор наздогнати Галатасарай на вершині турнірної таблиці. Антальяспор продовжив серію поразок до чотирьох матчів. Перший гол у цій грі вже на першій хвилині забив колишній гравець Динамо Юнес Беланда.

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Окрім результату, цей матч запам'ятається парадом червоних карток. Зокрема, ще в першому таймі матч закінчився для Ярослава Ракицького. Українець лише минулого туру повернувся після дискваліфікації за попередню червону. Проте абсолютним антигероєм слід назвати Накадзіму. Японець вийшов на поле на 59-й хвилині, а на 61-й вже заробив вилучення, поховавши надії Антальяспора бодай на нічию.