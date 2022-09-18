Бывший полузащитник Порту Шоя Накадзима навсегда запомнит дебютный поединок за Антальяспор на домашней арене. Правда, со знаком минус.

В 7 туре турецкой Суперлиги Адана Демирспор на выезде разгромил Антальяспор (3:0) в матче с тремя удалениями . Одно из них заработал Шоя Накадзима.

Голкипер Фиорентины стал "героем" матча Лиги конференций – хотел показать класс, но результативно сконфузился

28-летний японец, перебравшийся к "скорпионам" 8 сентября на правах свободного агента, появился на поле на 59 минуте и чуть ли не сразу грубо прямой ногой влетел в соперника. Сначала арбитр показал Накадзими желтую карточку, но после просмотра VAR изменил свое решение и удалил хавбека.

Шоя был откровенно разочарован. Особого внимания заслуживает его семья, которая в шоке сидела на трибунах, а его мать вообще закрыла глаза.

Худший дебют в истории?



Шоя Накадзима выходит на поле, но через 20 секунд его удаляют



. Посмотрите на реакцию его семьи на трибунах pic.twitter.com/YgMZI8oUT4 — Футбольные трансферы (@Transfersdotcom) 18 сентября 2022 г.

Для бывшего игрока сборной Японии это была вторая игра в футболке Антальяспора. В прошлом туре он провел 8 минут против Кайсериспора, результативными действиями не отмечался.

"Ах! Це ж ви влучили у стійку": промах століття від німця, або Як це – бути омитим всіма стічними водами