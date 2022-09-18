Экс-хавбек Порту вышел на замену в Турции и сразу заработал удаление – мать на трибунах не выдержала позора
Бывший полузащитник Порту Шоя Накадзима навсегда запомнит дебютный поединок за Антальяспор на домашней арене. Правда, со знаком минус.
В 7 туре турецкой Суперлиги Адана Демирспор на выезде разгромил Антальяспор (3:0) в матче с тремя удалениями. Одно из них заработал Шоя Накадзима.
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28-летний японец, перебравшийся к "скорпионам" 8 сентября на правах свободного агента, появился на поле на 59 минуте и чуть ли не сразу грубо прямой ногой влетел в соперника. Сначала арбитр показал Накадзими желтую карточку, но после просмотра VAR изменил свое решение и удалил хавбека.
Шоя был откровенно разочарован. Особого внимания заслуживает его семья, которая в шоке сидела на трибунах, а его мать вообще закрыла глаза.
Для бывшего игрока сборной Японии это была вторая игра в футболке Антальяспора. В прошлом туре он провел 8 минут против Кайсериспора, результативными действиями не отмечался.
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