Екс-хавбек Карпат Чачуа порівняв УПЛ з чемпіонатами Казахстану та Грузії

Півзахисник Волині Амбросій Чачуа порівняв рівень чемпіонату України з першостями Казахстану та Грузії, у яких він нещодавно виступав.

"Чемпіонат України, особливо УПЛ, сильніший. Насамперед завдяки Шахтарю, Динамо, Зорі і Олександрії. І це незважаючи на те, що у нас зараз не такий період, як п'ять-шість років тому.

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Якби зараз зустрілися команди з вищих дивізіонів України проти казахських або грузинських суперників, не можу сказати, хто б переміг. Але в цілому наш чемпіонат сильніший", – цитує Чачуа офіційний сайт Волині.

Нагадаємо, після Карпат півзахисник, в активі якого є 11 матчів за молодіжну збірну України, виступав за казахський Акжайик і грузинське Торпедо Кутаїсі.

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