toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРИ

Экс-хавбек Карпат Чачуа сравнил УПЛ с чемпионатами Казахстана и Грузии

09:45 98 Читати українською
Экс-хавбек Карпат Чачуа сравнил УПЛ с чемпионатами Казахстана и Грузии
Амбросий Чачуа / ФК Волынь

Полузащитник Волыни Амбросий Чачуа сравнил уровень чемпионата Украины с первенствами Казахстана и Грузии, в которых он недавно выступал.

"Чемпионат Украины, особенно УПЛ, сильнее. Прежде всего благодаря Шахтеру, Динамо, Зари и Александрии. И это несмотря на то, что у нас сейчас не такой период, как пять-шесть лет назад.

Михалик анонсировал завершение карьеры

Если бы сейчас встретились команды из высших дивизионов Украины против казахских или грузинских соперников, не могу сказать, кто бы победил. Но в целом наш чемпионат сильнее", – цитирует Чачуа официальный сайт Волыни.

Напомним, после Карпат полузащитник, в активе которого есть 11 матчей за молодежную сборную Украины, выступал за казахский Акжайык и грузинское Торпедо Кутаиси.

Первая лига: Волынь догнала лидеров, Агробизнес разгромно проиграл аутсайдеру

blog_ava
Марез обвинил чемпиона мира по боксу в заигрывании с его женой
10:38
160
Теги
Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Волынь Волынь УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Аталанта
13:30
Кальяри
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук