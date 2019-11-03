Экс-хавбек Карпат Чачуа сравнил УПЛ с чемпионатами Казахстана и Грузии

Полузащитник Волыни Амбросий Чачуа сравнил уровень чемпионата Украины с первенствами Казахстана и Грузии, в которых он недавно выступал.

"Чемпионат Украины, особенно УПЛ, сильнее. Прежде всего благодаря Шахтеру, Динамо, Зари и Александрии. И это несмотря на то, что у нас сейчас не такой период, как пять-шесть лет назад.

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Если бы сейчас встретились команды из высших дивизионов Украины против казахских или грузинских соперников, не могу сказать, кто бы победил. Но в целом наш чемпионат сильнее", – цитирует Чачуа официальный сайт Волыни.

Напомним, после Карпат полузащитник, в активе которого есть 11 матчей за молодежную сборную Украины, выступал за казахский Акжайык и грузинское Торпедо Кутаиси.

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