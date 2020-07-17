Екс-хавбек Челсі та Реала Есьєн більше не гратиме в одній команді з Рибкою

Півзахисник Майкл Есьєн завершив свої виступи у чемпіонаті Азербайджану.

Сабаїл на своєму офіційному сайті оголосив про відхід зіркового ганця.

Рибка отримав від Сабаїла категоричну заборону на повернення в Україну

Контракт 37-річного хавбека завершився, а новий сторони вирішили не підписувати. Есьєн приєднався до Сабаїла у березні 2019-го і встиг провести за команду 10 матчів, результативними діями не відзначався. Раніше ветеран виступав за такі відомі клуби, як Реал, Мілан та Челсі, з яким перемагав у Лізі чемпіонів 2011/12.

Нагадаємо, кольори Сабаїла захищає екс-голкіпер Динамо, Шахтаря та збірної України Олександр Рибка.

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