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Екс-хавбек Челсі та Реала Есьєн більше не гратиме в одній команді з Рибкою

20:11 - Читать на русском
Екс-хавбек Челсі та Реала Есьєн більше не гратиме в одній команді з Рибкою
Майкл Есьєн / Сайт Сабаїла

Півзахисник Майкл Есьєн завершив свої виступи у чемпіонаті Азербайджану.

Сабаїл на своєму офіційному сайті оголосив про відхід зіркового ганця.

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Контракт 37-річного хавбека завершився, а новий сторони вирішили не підписувати. Есьєн приєднався до Сабаїла у березні 2019-го і встиг провести за команду 10 матчів, результативними діями не відзначався. Раніше ветеран виступав за такі відомі клуби, як Реал, Мілан та Челсі, з яким перемагав у Лізі чемпіонів 2011/12.

Нагадаємо, кольори Сабаїла захищає екс-голкіпер Динамо, Шахтаря та збірної України Олександр Рибка.

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Теги
Трансфери Світ Майкл Майкл Есьєн Азербайджан Сабаїл Сабаїл
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