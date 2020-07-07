Рибка отримав від Сабаїла категоричну заборону на повернення в Україну

Голкіпер азербайджанського Сабаїла Олександр Рибка зіткнувся з труднощами навіть після рішення завершити місцевий чемпіонат.

"В принципі, я не здивувався, що чемпіонат Азербайджану завершили достроково. Тому що ситуація так розвивалася, що все йшло до цього рішення. Звичайно, ми хотіли дограти чемпіонат, але ситуація склалася так, що її треба прийняти, як даність. Ситуація не покращується, місто знову на карантині. На вулицю можна вийти ненадовго – на дві години максимум. Такі правила вже вводилися і раніше, і ось тепер знову. Захворюваність не зменшується, тому і про послаблення карантину теж не йдеться.

Рибка зробив попередження для 16-річного героя Ворскли

Тренувань немає, не дозволяють тренуватися. Відпусткою, звичайно, це теж назвати не можна. Загалом, сиджу вдома, і розважаюсь як можу. Можливість полетіти в Україну є на чартерному рейсі. Але наш клуб категорично проти, у мене ще рік діє контракт з клубом. Якщо поїду, потім буде проблематично повернутися назад. Поки ситуація так виглядає. Можливо, пізніше щось зміниться", – заявив Рибка в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, український голкіпер виступає за Сабаїл із січня 2019 року. За підсумками поточного сезону команда екс-гравця Динамо та Шахтаря посіла 7-му з 8 сходинок чемпіонату Азербайджану.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу