Экс-хавбек Челси и Реала Эссьен больше не будет играть в одной команде с Рыбкой

Полузащитник Майкл Эсьен завершил свои выступления в чемпионате Азербайджана.

Сабаил на своем официальном сайте объявил об уходе звездного ганца.

Рыбка получил от Сабаила категорический запрет на возвращение в Украину

Контракт 37-летнего хавбека завершился, а новый стороны решили не подписывать. Эсьен присоединился к Сабаилу в марте 2019-го и успел провести за команду 10 матчей, результативными действиями не отличался. Ранее ветеран выступал за такие известные клубы, как Реал, Милан и Челси, с которым побеждал в Лиге чемпионов 2011/12.

Напомним, цвета Сабаила защищает экс-голкипер Динамо, Шахтера и сборной Украины Александр Рыбка.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо