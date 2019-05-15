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Екс-хавбек Челсі Обі Мікел може повернутися в АПЛ

15 травня 23:24 469 Читать на русском
Екс-хавбек Челсі Обі Мікел може повернутися в АПЛ
Джон Обі Мікел / ФК Мідлсбро

Колишній півзахисник лондонського Челсі Джон Обі Мікел, який у сезоні 2018/19 захищав кольори Мідлсбро, може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Досвідчений нігерієць наступний рік може провести в елітному англійському дивізіоні, стверджує ESPN.

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Інтерес до Мікела, зокрема, проявляють новачки сезону 2019/20 в АПЛ – Норвіч і Шеффілд Юнайтед. Сам хавбек наразі не готовий робити вибір на користь конкретної команди. Натомість він хочеться дочекатися усіх можливих пропозицій і вже тоді визначитися щодо свого майбутнього.

У сезоні, що минув, Джон Обі Мікел провів 19 матчів за Мідлсбро у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він також захищав кольори норвезького Люна. лондонського Челсі та китайського Тяньцзинь Теда.

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