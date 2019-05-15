Экс-хавбек Челси Оби Микел может вернуться в АПЛ

Бывший полузащитник лондонского Челси Джон Оби Микел, защищавший в сезоне 2018/19 цвета Мидлсбро, может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Опытный нигериец следующий год может провести в элитном английском дивизионе, утверждает ESPN.

Лэмпард заменит Сарри в Челси, – Sport Mediaset

Интерес к Микелу, в частности, проявляют новички сезона 2019/20 в АПЛ – Норвич и Шеффилд Юнайтед. Сам хавбек пока не готов делать выбор в пользу конкретной команды. Вместо этого он хочется дождаться всех возможных предложений и уже тогда определиться относительно своего будущего.

В минувшем сезоне Джон Оби Микел провел 19 матчей за Мидлсбро во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он также защищал цвета норвежского Люна. лондонского Челси и китайского Тяньцзинь Теда.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ