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Ноліто повернувся в Сельту – він провалився в Манчестер Сіті та Севільї

14:05 - Читать на русском
Ноліто повернувся в Сельту – він провалився в Манчестер Сіті та Севільї
Ноліто / AS

Півзахисник Ноліто знову виступатиме за клуб, який зробив з нього зірку,

Галісійці на своєму офіційному сайті повідомили про перехід 33-річного іспанця із Севільї.

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Жодні подробиці угоди і особистого контракту не повідомляються. Ноліто повинен найближчим часом пройти медогляд, після чого приєднається до своєї нової команди. Досвідчений хавбек провів 20 матчів за Севілью в першій половині сезону, відзначився 5 голами і 3 асистами.

Додамо, що Ноліто виховувався в академії Барселони, однак справжньою зіркою став саме в Сельті. З 2013 по 2016 роки гравець провів 100 матчів за "небесно-блакитних", забив 39 м'ячів. Потім був не надто вдалий сезон за Манчестер Сіті і повернення на батьківщину.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Мануель Мануель Ноліто Севілья Севілья Сельта Сельта Іспанія Трансфери
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