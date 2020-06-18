Ноліто повернувся в Сельту – він провалився в Манчестер Сіті та Севільї

Півзахисник Ноліто знову виступатиме за клуб, який зробив з нього зірку,

Галісійці на своєму офіційному сайті повідомили про перехід 33-річного іспанця із Севільї.

Севілья прагне підписати Ракітіча безкоштовно – Барселона має інші наміри

Жодні подробиці угоди і особистого контракту не повідомляються. Ноліто повинен найближчим часом пройти медогляд, після чого приєднається до своєї нової команди. Досвідчений хавбек провів 20 матчів за Севілью в першій половині сезону, відзначився 5 голами і 3 асистами.

Додамо, що Ноліто виховувався в академії Барселони, однак справжньою зіркою став саме в Сельті. З 2013 по 2016 роки гравець провів 100 матчів за "небесно-блакитних", забив 39 м'ячів. Потім був не надто вдалий сезон за Манчестер Сіті і повернення на батьківщину.

Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії