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Экс-хавбек Барселоны и Манчестер Сити вернулся в Сельту

14:06 - Читати українською
Экс-хавбек Барселоны и Манчестер Сити вернулся в Сельту
Нолито / AS

Полузащитник Нолито снова будет выступать за клуб, который сделал из него звезду,

Галисийцы на своем официальном сайте сообщили о переходе 33-летнего испанца из Севильи.

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Никаких подробностей сделки и личного контракта не сообщается. Нолито должен в ближайшее время пройти медосмотр, после чего присоединится к своей новой команде. Опытный хавбек провел 20 матчей за Севилью в первой половине сезона, отметился 5 голами и 3 ассистами.

Добавим, что Нолито воспитывался в академии Барселоны, однако настоящей звездой стал именно в Сельте. С 2013 по 2016 годы игрок провел 100 матчей за "небесно-голубых", забил 39 мячей. Затем был не слишком удачный сезон за Манчестер Сити и возвращение на родину.

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