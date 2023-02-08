Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглядає справи щодо тих, хто співпрацює з окупантами на тимчасово окупованих територіях України, а також продовжує працювати в Росії чи переїхав туди після початку війни. Усім їм загрожує довічне відсторонення від футболу в Україні.

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Серед таких – футболісти Дмитро Іванісеня та Олександр Масалов, футзаліст Євген Іваняк, тренери Віталій Віценець і Геннадій Зубов та інші громадяни України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Також довічні дискваліфікації вже отримали президент Таврії Едуард Репілевський, тренер Сергій Шевченко і спостерігачі арбітражу – Сергій Толмачов та Олег Муравйов. Найвідомішого колаборанта – Анатолія Тимощука – ще раніше позбавили усіх титулів, виграних в Україні, та виключили з реєстру гравців національної збірної. Окрім того, він потрапив під персональні санкції на 10 років (заборона на в'їзд в Україну, позбавлення усіх державних нагород, заборона на отримання у власність земельних ділянок, заблоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно тощо).

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