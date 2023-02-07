Ще один колаборант не зумів заграти у чемпіонаті загарбників.

Захисник Олександр Масалов покинув Уфу, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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Обидві сторони вирішили дочасно припинити співпрацю та розірвали контракт за спільною згодою.

Нагадаємо, Масалов – уродженець Севастополя. Розпочинав у Динамо і пограв за молодіжку Шахтаря і Колос. Виступав 2 сезони за молдовське Динамо-Авто. У серпні 2021-го перейшов у Десну (6 матчів), звідки за рік зі скандалом переїхав у Росію (на базі чернігівського клубу було знайдено його паспорт громадянина країни-окупанта).

До слова, Уфа нині йде у зоні вильоту у другому за силою дивизіоні.

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