"Дунайска Стреда хотіла підписати мене рік тому, але тоді я вирішив залишитися у Варшаві. Проте зараз тут виступає мій друг Тарас Качараба, і після розмови з ним та спортивним директором Глібом Платовим я зацікавився можливістю грати за цей клуб.

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Мені потрібен ігровий час, тому я думаю, що ми можемо допомогти один одному. Я ухвалив дуже правильне рішення і зроблю все, щоб ми разом досягли успіху.

За той короткий час, який я провів тут, я переконався, що почуватимуся тут як вдома, оскільки моє рідне місто Мукачево також знаходиться неподалік від угорського кордону", – цитує Харатіна офіційний сайт Дунайскої Стреди.

Нагадаємо, 28-річний українець підписав зі словацьким клубом контракт до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один рік.

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