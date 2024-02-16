"Дунайска Стреда хотела подписать меня год назад, но тогда я решил остаться в Варшаве. Однако сейчас здесь выступает мой друг Тарас Качараба, и после разговора с ним и спортивным директором Глебом Платовым я заинтересовался возможностью играть за этот клуб.

Экс-хавбек сборной Украины официально нашел новый клуб в Европе – последние полгода он фактически был без футбола

Мне нужно игровое время, поэтому я думаю, что мы можем помочь друг другу. Я принял очень правильное решение и сделаю все, чтобы мы вместе добились успеха.

За то короткое время, которое я провел здесь, я убедился, что буду чувствовать себя здесь как дома, поскольку мой родной город Мукачево также находится недалеко от венгерской границы", – цитирует Харатина официальный сайт Дунайской Стреды.

Напомним, 28-летний украинец подписал со словацким клубом контракт до конца сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати