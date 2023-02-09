Кирило Ковальчук, який раніше грав за Чорноморець та збірну, а зараз є головою селекційної служби одеситів, поділився деталями роботи клубу під час війни.

– Наскільки відчутним для бюджету клубу став початок повномасштабної війни в Україні?

– Ситуація для нас змінилася так, як і для будь-якого громадянина нашої країни. Я не володію фінансовою складовою нашого клубу. Але можу подякувати керівництву за те, що ми маємо. Думаю, наш бюджет – шостий-сьомий в УПЛ.

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Попри війну власники утримують клуб на тому рівні можливостей, який є. Це дозволяє нам розвиватись у непростий час. Ви можете запитати будь-якого гравця – чинного чи колишнього – у нас немає перед ними заборгованостей, база функціонує на 100%, басейни, сауни, поля, екіпірування, збори – у нас все є. Бракує лише результатів, але ми до цього прийдемо.

– Які глобальні завдання стоять перед Чорноморцем?

– Повернення до єврокубків. Інакше не варто було б цим усім займатися.

– А локальні на цей сезон?

– Думаю, потрапити до десятки. Зараз ми в зоні вильоту, але, думаю, це можна виправити. Ці півроку нас багато навчили. Припускаю, ми могли десь недооцінити суперників або переоцінити себе, десь не вистачило везіння, різні чинники вплинули на результат. Але ми рухаємось у правильному напрямі, – цитує Ковальчука FanDay.

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