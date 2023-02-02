Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Інгулець – Подбескідзе (Польща) – 1:0

Гол: Одарюк, 48

СК Дніпро-1 – Мура (Словенія) – 2:1

Голи: Пеглоу 37, Сарапій, 81 – Петковіч, 22 (пен.)

Чорноморець – Шахтар (Караганда, Казахстан) – 2:1

Голи: Штогрін, 20, Наумець, 71 – Пайруз, 87

Кривбас – Септемврі (Болгарія) – 5:0

Голи: Хомченовський, 6, Дебелко, 39, Банада, 58, Татарков, 60, Устименко, 79

Інгулець з другої спроби здобув перемогу на зборах. Дебютний успіх новому головному тренеру Сергію Ковальцю приніс Володимир Одарюк, який вразив ворота середняка Екстракляси – Подбескідзе.

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СК Дніпро-1 проводить другий етап підготовки в Туреччині і виглядає впевнено. Сьогодні жертвою дніпрян стала Мура. Команда Кучера пропустила першою з пенальті, але змогла перевернути гру на свою користь. Окремо відзначимо бразильця Пеглоу, який кілька днів тому підписав контракт і вже потішив фанатів СК Дніпро-1 красивим голом.

З аналогічним рахунком Чорноморець здолав карагандинський Шахтар. Підопічні Григорчука нарешті здобули першу перемогу у спарингах – раніше була нічия і 3 поспіль поразки. Цього разу одесити виглядали впевнено, забили 2 м'ячі, хоча під завісу таки дозволили казахам відквитати один гол.

День видався вдалим для усіх клубів УПЛ, проте найяскравіше виступив Кривбас. Хлопці Юрія Вернидуба не залишили мокрого місця від Септемврі. Автографи у воротах болгарів розписали 5 різних гравців, а Ріфет Капіч приміряв роль короля асистів – в активі боснійського легіонера хет-трик гольових передач.

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