"З дитинства знаю Олександра Зінченка і Руслана Маліновського. Вони виступали в академії Шахтаря, тренувалися в мене. Зараз це ті два футболісти, які ведуть партнерів за собою у збірній України. Ці хлопці виділялися у ранньому віці.

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Пригадую, як Зінченко потужно виглядав ще в команді Шахтаря U-14. Не сумнівався, що Сашко досягне великих успіхів. Принаймні, він володів необхідними якостями для цього. Руслан також завжди вважався талановитим, і довів це своєю грою не лише цього року", – зазначив Коваль у інтерв'ю Zbirna24.

Зазначимо, що Маліновський провів 5 матчів у 2020 році у складі збірної України, відзначившись 1 голом. Зінченко ж відіграв у 4 зустрічах, також записавши до свого активу 1 гол.

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