"С детства знаю Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Они выступали в академии Шахтера, тренировались у меня. Сейчас это те два футболиста, которые ведут партнеров за собой в сборной Украины. Эти ребята выделялись в раннем возрасте.

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Помню, как Зинченко мощно выглядел еще в команде Шахтера U-14. Не сомневался, что Саша достигнет больших успехов. По крайней мере, он обладал необходимыми качествами для этого. Руслан также всегда считался талантливым, и доказал это своей игрой не только в этом году", – отметил Коваль в интервью Zbirna24.

Отметим, что Малиновский провел 5 матчей в 2020 году в составе сборной Украины, отметившись 1 голом. Зинченко же сыграл в 4 встречах, также записав в свой актив 1 гол.

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