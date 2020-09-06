Іспанія – Україна

6 вересня, 21:45 Мадрид, стадіон Альфредо Ді Стефано (Мадрид)

Головний арбітр: Бенуа Бастьєн (Франція)

Телетрансляція на телеканалах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Іспанія: топ-збірна з проблемами

Після непростої, але заслуженої перемоги над Швейцарією збірну України проекзаменує Іспанія. Здавалося б, настав час сушити весла: за всю історію протистояння цих команд було проведено п'ять матчів, з яких "синьо-жовті" програли чотири, а ще один звели до нічиєї – загальний рахунок 10:3 мав би лякати. Втім, нинішня Іспанія перебуває на стадії плавної зміни поколінь, та й помітних амбіцій на перемогу в Лізі націй у "Фурії Рохи" немає. Іспанські ж медійники критикують свою збірну за слабкий вертикальний рух, повільну роботу півзахисників та відсутність зіркового нападника – Родріго, Фаті, Жерар Морено і навіть Торрес на такий статус поки що не тягнуть, Асенсіо знову зламався, а Оярсабаль з Траоре підхопили коронавірус.

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Збірна Іспанії проти організованих суперників дійсно має проблеми. Підтвердженням цієї тези став нічийний матч проти Німеччини три дні тому: Бундестім переважав протягом більшої частини матчу, а у підопічних Луїса Енріке якісних моментів так одразу й не згадаєш – Швеція і Норвегія вдома здобули заслужені нічиї (по 1:1), а на виїзді поступилися у важкому бою. Нелегко іспанцям було і проти Румунії в Бухаресті (2:1). Словом, серйозні команди можуть влаштувати неприємності для "Фурії Рохи". Останні матчі України проти Іспанії, до речі, також були досить конкурентними.

Втім, варто не забувати, що навіть омолоджена піренейська збірна заповнена лідерами клубів з топ-5 чемпіонатів. Руїс, Родрі, Бускетс, Рамос, Карвахаль, Де Хеа, Алькантара, Кепа, Ольмо, Навас – всі ці зірки готові до виходу на матч проти України. Проти тієї ж Німеччини три дні тому класно проявив себе новачок Ман Сіті Ферран Торрес, та й Родріго з Валенсії/Лідса мав кілька шансів. Звісно, у Бухаресті зіркам було непросто, але у Мадриді румунів знищили з рахунком 7:0 – а тодішній склад іспанців не сильно відрізнявся від цьогорічної заявки на Лігу націй.

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Зрештою, ця команда не залишає поле без забитих м'ячів із 2016 року протягом 41-го поєдинку. Боятися Іспанію через ці факти не варто, але й гра у відкритий розвеселий футбол на стадіоні Альфредо Ді Стефано може завершитись катастрофою. Тут потрібна особлива підготовка.

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Буде цікаво поглянути, як Україна будуватиме гру в найважчому поєдинку з точки зору тактики. Практично у всіх матчах при Шевченку ми старалися домінувати або хоча б йшли у відкритий бій, а мозковим центром нашої збірної стала пара центрхавів Зінченко-Маліновський – блискуча в побудові атак і дуже неоднозначна в позиційній обороні. Те, наскільки проблемними можуть бути ці футболісти під тиском і без м'яча, продемонструвала зустріч проти Швейцарії, а проти Португалії український автобус відверто відскочив.

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З іншого боку, ці ж матчі показали, що "синьо-жовті" вміють адаптовуватись під особливості суперника та власні проблеми – так, проти європейських "селесао" Шева здивував появою Яремчука на позиції вінгера, а незіграність та розбалансованість складу на альпійців тренерський штаб вирівняв відмовою від високого пресингу та грою компактним середнім блоком. Результат – на табло.

Кадрові рішення на матч з Іспанією також інтригують, адже Андрій Шевченко пообіцяв дебютантам і тим, у кого мало ігрового часу в збірній, шанс заявити про себе в Лізі націй. У попередньому поєдинку його отримали Тимчик і Михайличенко, які віддячили за дебют гольовими передачами, однак сьогодні хтось точно поступиться місцем у старті. З огляду на силу суперника та нестабільність Михайличенка в поєдинку проти Швейцарії, можна поставити на вихід Соболя замість Богдана.

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Напрошується поява Супряги – Мораєс зі Швейцарією не вразив, а прудконогий Влад міг би ідеально покарати Рамоса за агресивну й не завжди дисципліновану позиційну роботу. Втім, в основі більш вірогідним здається вихід Яремчука. Крім того, логіка вимагає відмови від Коноплянки, та і Пятов міг би присісти на лавку запасних після передач у ноги швейцарцям. Ярмоленко ж цілком може розпочати в основі, але Марлос або Циганков точно повинні з'явитися протягом поєдинку.

З усіх можливих серйозних змін доведеться обирати лише один-два варіанти, адже від великої кількості нових поєднань страждає зіграність. Для збірної України при Шевченку це критично важливий пункт.

Кадрова ситуація

За час відновлення після Швейцарії та перельоту в Іспанію нових втрат у складі збірної України не сталося – всі, хто були у заявці на зустріч у Львові, здорові й готові до гри у Мадриді. Можна тільки нагадати, що команді не допоможуть травмовані Шапаренко та Буяльський, а Миколенко, Попов, Шабанов, Зубков і Бурда через пошкодження навіть не приїхали до табору.

Іспанія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

У складі "Фурії Рохи" через травму коліна випав Асенсіо, а Оярсабаль підхопив коронавірус. Особливо цікава ситуація з Траоре: нападник здав позитивний тест на COVID-19 і офіційно покинув розташування збірної, але вчора тренувався з командою – у нього знайшли антитіла, тож Адама не був небезпечним для партнерів. Хай там як, а не пригадати цей твіт про Іспанію в даній ситуації просто неможливо:

Сборные Германии и Испании перед матчем Лиги наций в Штутгарте. pic.twitter.com/807F04uVj6 — Артем Локалов (@lokalov) September 4, 2020

Цікаво, чи вдасться Луїс Енріке до ротації. На післяматчевій прес-конференції головний тренер "Фурії Рохи" натякнув, що випустить той же склад, що і на Німеччину, але місцева преса обіцяє масштабне оновлення. Вочевидь, правда опиниться десь посередині.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Україна

Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя – Руїс, Родрі, Алькантара – Ф. Торрес, Морено, Фаті

Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Однозначно, це буде один з найскладніших матчів для збірної України під керівництвом Шевченка, але проти Португалії було ще важче – і ми впорались. Взагалі, Україна не програє вже в 12-ти матчах поспіль (8 перемог), а з останніх 22-х поєдинків "жовто-сині" програли лише один. При цьому востаннє ми не забивали півтора роки тому на Ештадіу Да Луж (хоча мали шанси), тож на голи у Мадриді варто сподіватися – зрештою, в захисті Іспанія неідеальна. Втім, "Фурія Роха" забиває протягом чотирьох років поспіль, та і занадто велика різниця у класі між атакою піренейців та нашим захистом. Під тиском Україна вразлива, тож сухими наші ворота навряд чи залишаться.

Як піде далі – питання замін та амбіцій. По Луїсу Енріке не скажеш, що Ліга націй для нього має велике значення, а для більшості зірок цей турнір взагалі є таким собі передсезонним збором. Зрештою, футбол збірної Іспанії далекий від ідеалу, тож Україні цілком до снаги привезти додому результативну нічию.

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