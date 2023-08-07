Экс-футболист в комментарии российским СМИ сообщил, что уже находится на территории "спецоперации" – под оккупированным Бахмутом.

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Соломатин оказался в батальоне "Эспаньола", в котором состоят футбольные хулиганы из страны-оккупанта. Ранее он возил гуманитарную помощь россиянам на фронт, но не так давно прошел "боевое крещение".

За свою карьеру Соломатин провел 13 матчей в составе сборной России, выступал в ее составе на ЧМ-2002. Также в его резюме есть выступления за киевскую Оболонь в 2005 году.

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