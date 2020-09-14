Протягом останніх двох років футболіст боровся з травмою лівої ноги. Камачо навіть повертався до тренувань, але біль не відступив.

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Ігнасіо вирішив більше не продовжувати спроби відновити виступи на професіональному рівні і у 30 років завершив кар'єру, повідомляє MARCA.

Зазначимо, що Камачо виступав за іспанські Малагу та мадридський Атлетіко, з яким виграв Лігу та Суперкубок Європи у 2010. Останнім клубом Ігнасіо став німецький Вольфсбург, куди він перебрався у 2017 році. За збірну Іспанії дебютував у листопаді 2014-го в товариському матчі проти Німеччини.

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