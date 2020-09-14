В течение последних двух лет футболист боролся с травмой левой ноги. Камачо даже возвращался к тренировкам, но боль снова вернулась.

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Игнасио решил больше не продолжать попытки вернуться к игре на профессиональном уровне и в 30 лет завершил карьеру, сообщает MARCA.

Отметим, что Камачо выступал за испанские Малагу и мадридский Атлетико, а его последним клубом стал немецкий Вольфсбург, куда он перебрался в 2017 году. За сборную Испании дебютировал в ноябре 2014-го в товарищеском матче против Германии.

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