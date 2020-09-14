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За інформацією джерела, український хавбек входить у шорт-лист "вовків" та є претендентом на підсилення проблемної позиції у півзахисті. Transfermarkt оцінює Владислава в 1,5 млн євро. Раніше повідомлялось про інтерес до українця з боку польського Шльонца.

Нагадаємо, за луганську Зорю Кочергін виступає з 2017 року. У новому сезоні УПЛ Владислав взяв участь у 2 матчах своєї команди та встиг відзначитись одним асистом.

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