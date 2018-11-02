Екс-гравець збірної Бразилії отримав дисквалфікацію за те, що чухав голову під час гімну Китаю

Форвард Шаньдун Лунен Дієго Тарделлі дискваліфікований на один матч за "негідну поведінку" під час виконання гімну Китаю.

Перед матчем китайського чемпіонату 33-річний нападник вирішив почухати голову під час виконання національного гімну. Такий вчинок розцінили як неповагу і дискваліфікували бразильця на один поєдинок, повідомляє Titan Sports Plus.

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Зазначимо, Тарделлі відомий своїми виступами за Сантос, Атлетіко Мінейро, ПСВ та Анжи. Також Дієго викликався до лав національної збірної Бразилії

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