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Екс-гравець збірної Бразилії отримав дисквалфікацію за те, що чухав голову під час гімну Китаю

11:41 395 Читать на русском
Екс-гравець збірної Бразилії отримав дисквалфікацію за те, що чухав голову під час гімну Китаю
Дієго Тарделлі / AP

Форвард Шаньдун Лунен Дієго Тарделлі дискваліфікований на один матч за "негідну поведінку" під час виконання гімну Китаю.

Перед матчем китайського чемпіонату 33-річний нападник вирішив почухати голову під час виконання національного гімну. Такий вчинок розцінили як неповагу і дискваліфікували бразильця на один поєдинок, повідомляє Titan Sports Plus.

Гравця збірної Кореї довічно дискваліфікували у національній команді через спроби уникнути служби в армії

Зазначимо, Тарделлі відомий своїми виступами за Сантос, Атлетіко Мінейро, ПСВ та Анжи. Також Дієго викликався до лав національної збірної Бразилії

Бенітес може очолити китайський клуб та заробляти 33 мільйони євро на рік

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