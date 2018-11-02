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Гравця збірної Кореї довічно дискваліфікували у національній команді через спроби уникнути служби в армії

1 листопада 19:31 858 Читать на русском
Гравця збірної Кореї довічно дискваліфікували у національній команді через спроби уникнути служби в армії
Янг Х'юн-Су / globallookpress.com

Захисник Південної Кореї Янг Х'юн-Су потрапив у халепу.

Південнокорейський футболіст Янг Х'юн-Су отримав довічну дисквалфіцію у національній збірній за спроби підробити документи про службу в армії, повідомляє L'Équipe. Також футболіст повинен заплатити штраф розміром 2 тисячі євро.

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У Південній Кореї всі чоловіки, підлягають призову, повинні відслужити два роки у армії. Спортсмен має право не служити в якості компенсації за видатні спортивні досягнення, однак повинен пройти табір підготовки і відпрацювати декілька годин на суспільно-корисних роботах. З'ясувалося, що футболіст підробив дані про відпрацьовані години.

Янг Х'юн-Су встиг зіграти за збірну своєї країни 57 матчів і забити 3 м'ячі. Під час цьогорічного Мундіалю гравець тричі з'являвся на полі у футболці національної команди.

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Теги
Світ Південна Корея Південна Корея Янг Х'юн-Су Янг Х'юн-Су
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