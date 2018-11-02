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Экс-игрок сборной Бразилии получил дисквалфикацию за то, что чесал голову во время гимна Китая

11:41 88 Читати українською
Экс-игрок сборной Бразилии получил дисквалфикацию за то, что чесал голову во время гимна Китая
Диего Тарделли / AP

Форвард Шаньдун Лунэн Диего Тарделли дисквалифицирован на один матч за "недостойное поведение" во время исполнения гимна Китая.

Перед матчем китайского чемпионата 33-летний нападающий решил почесать голову во время исполнения национального гимна. Такой поступок расценили как неуважение и дисквалифицировали бразильца на один поединок, сообщает Titan Sports Plus.

Игрока сборной Кореи пожизненно дисквалифицировали в национальной команде из-за попытки избежать службы в армии

Отметим, Тарделли известный своими выступлениями за Сантос, Атлетико Минейро, ПСВ и Анжи. Также Диего вызывался в сборную Бразилии

Бенитес может возглавить китайский клуб и зарабатывать 33 миллиона евро в год

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