Экс-игрок сборной Бразилии получил дисквалфикацию за то, что чесал голову во время гимна Китая

Форвард Шаньдун Лунэн Диего Тарделли дисквалифицирован на один матч за "недостойное поведение" во время исполнения гимна Китая.

Перед матчем китайского чемпионата 33-летний нападающий решил почесать голову во время исполнения национального гимна. Такой поступок расценили как неуважение и дисквалифицировали бразильца на один поединок, сообщает Titan Sports Plus.

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Отметим, Тарделли известный своими выступлениями за Сантос, Атлетико Минейро, ПСВ и Анжи. Также Диего вызывался в сборную Бразилии

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