"Чи був я на перегляді взимку? Був у Металісті 1925. Але те, що мені сказали, наштовхує на думку, що, мабуть, вони вирішили взяти краще одного нападника, ніж людину в центральну зону.

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У центрі у них там є 4-5 гравців, які можуть закрити цю позицію. Я, напевно, більше їхав потренуватися, ніж розумів, що там залишусь грати. Але у клубі у мене зі всіма гарні відносини", – поділився Шишка в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Михайло цієї зими покинув Львів, зігравши 11 матчів у поточному сезоні за "синьо-золотих левів". За свою кар'єру Шишка встиг пограти у дублі Шахтаря та Карпат.

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