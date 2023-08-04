33-річний хавбек Реала Сосьєдад Асьєр Ільярраменді збирається здійснити "американську мрію". У колишнього гравця Реала і збірної Іспанії було кілька пропозицій, але, врешті-решт, він зупинив свій вибір на МЛС.

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Ільярраменді підписав контракт із Далласом, про це інформує офіційний сайт американського клубу. Асьєр поставив підпис під угодою, яка розрахована до кінця сезону 2023 року з можливістю продовження ще на один рік.

Минулого сезону Ільярраменді провів за Реал Сосьєдад 31 матч у всіх турнірах і забив 1 м'яч.

Даллас посідає восьме місце в турнірній таблиці Західної конференції, маючи 30 очок після 23 матчів.

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