Хавбек Реал Сосьєдада Асьєр Ільярраменді знає, як правильно потрібно святкувати після тріумфів.

Реал Сосьєдад мінімально переміг Атлетік у перенесеному фіналі Кубка Іспанії сезону 2019/20. Такому розкладу подій щиро радів кожен.

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Опісля тріумфу вся команда "біло-блакитних" зібралась на святкування. Окремо виділився Асьєр Ільярраменді, який увійшов у залу з трубою та зіграв на ній гімн Реал Сосьєдада. Решта гравців, тренерський штаб та персонал в унісон підспівували екс-зірці "галактікос".

Зауважимо, "Королівський клуб" здобув перемогу в Копа дель Рей вперше з 1987 року.

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