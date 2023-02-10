Екс-гравець Реала офіційно перебрався до аутсайдера Серії А
Іспанський вінгер Хесе Родрігес знайшов новий клуб після відходу з турецького Анкарагюджю.
Хесе офіційно приєднався до Сампдорії, яка наразі посідає передостаннє місце в Серії А, повідомляє офіційний сайт генуезського клубу.
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Іспанець перебрався на правах вільного агента, а контракт розрахований до 30 червня 2023 року.
Додамо, що останнім клубом Хесе Родрігес зіграв 16 матчів за Анкарагюджю в поточному сезоні, в яких записав до свого активу 5 голів та 2 результативні передачі. Іспанець став відомим завдяки виступам за Реал з 2010 по 2016 роки (з урахуванням молодіжних команд), також встиг пограти за ПСЖ, Сток Сіті, Бетіс, лісабонський Спортинг і Лас-Пальмас.
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