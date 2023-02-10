Хесе офіційно приєднався до Сампдорії, яка наразі посідає передостаннє місце в Серії А, повідомляє офіційний сайт генуезського клубу.

Ювентус остаточно викупив чемпіона Європи, якого дуже хотів Шахтар

Іспанець перебрався на правах вільного агента, а контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

Додамо, що останнім клубом Хесе Родрігес зіграв 16 матчів за Анкарагюджю в поточному сезоні, в яких записав до свого активу 5 голів та 2 результативні передачі. Іспанець став відомим завдяки виступам за Реал з 2010 по 2016 роки (з урахуванням молодіжних команд), також встиг пограти за ПСЖ, Сток Сіті, Бетіс, лісабонський Спортинг і Лас-Пальмас.

Ювентус розгромив Салернітану завдяки перформансу Влаховіча та "засланого козачка"