Після матчу проти Салернітани (3:0) туринці активували опцію викупу 25-річного хавбека у Сассуоло, інформує Tuttosport.

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Локателлі приєднався до Ювентуса ще в серпні 2021 року, однак спочатку це була лише оренда. Чемпіон Європи цілком виправдав сподівання, ставши важливим гравцем "Старої синьйори" (наразі провів 68 матчів, оформив 3 голи та 5 асистів). Сассуоло вже отримав 25 млн євро, але може заробити ще 12,5 млн завдяки бонусам.

Нагадаємо, свого часу Роберто Де Дзербі дуже хотів запросити Локателлі в Шахтар, проте витримати конкуренцію Ювентуса виявилося неможливим завданням для "гірників".

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