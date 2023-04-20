У вівторок, 18 квітня, Янкто неподалік від тренувальної бази свого клубу відмовився пройти тест на наркотики. Інцидент стався на дорозі після того, як автомобіль із півзахисником зупинила поліція.

Відомий хавбек здійснив камінг-аут: "Я гомосексуаліст і не хочу більше цього приховувати"

Причиною зупинки стала підозра водія, який їхав за автомоблем Янкто, у тому, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліція, яка прибула на місце, провела для Янкто тест на алкогольне сп'яніння – він виявився негативним.

Як інформує Denik, від тесту на наркотики гравець відмовився.

Наступного дня керівництво Спарти зустрілося з Янкто і досягло взаємної згоди стосовно відсторонення гравця. Якуб не братиме участі в тренуваннях команди, яка зараз лідирує в чемпіонаті Чехії.

З короткої заяви празького клубу не зрозуміло, чи буде Янкто виключений з команди назавжди, чи це тимчасове явище. Контракт півзахисника належить Хетафе, за Спарту чех виступає на правах оренди, яка розрахована до кінця цього сезону.

Нагадаємо, що в середині лютого Янкто здійснив камінг-аут і зізнався в тому, що він гомосексуаліст.

"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі