Екс-гравець Динамо Родріго: Я міг перейти в Реал, але вони обрали іншого гравця – так я опинився у Києві

Колишній захисник Динамо Родріго пригадав свій перехід до лав київського клубу. Як зізнався бразилець, він міг продовжити кар'єру в топ-чемпіонаті.

Нагадаємо, Родріго виступав за Динамо з 2005 по 2011 рік, щоправда, неодноразово покидав київський клуб на правах оренди. Втім, 38-річний бразилець встиг зіграти за "біло-синіх" 47 матчів та забив 7 голів.

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"Найцікавіше, що я міг і не опинитися в Динамо. Вандерлей Лушембургу, який перед цим тренував збірну Бразилії, запрошував мене в мадридський Реал. Йому подобався мій стиль гри. Ми розмовляли напряму і ймовірність трансферу була високою.

Він хотів бачити в Реалі мене і Сісінью з Сан-Паулу. Я провів чудовий сезон, став найкращим захисником чемпіонату Бразилії, всі трубили, що я повинен отримати виклик в збірну. Але в підсумку Реал вибрав іншого гравця, і я опинився в Динамо.

Я не мав ні найменшого уявлення, куди їду. Ні про футбол, ні про культуру, взагалі ні про що! Україна для мене була далекою і загадковою країною, як для вас Бразилія, напевно. Все, що я міг – зателефонувати Родолфо і Діого Рінкону.

Спочатку мені в Україні доводилося непросто. Я ще не був зрілою людиною. І, звичайно, робив помилки, напевно, властиві для багатьох людей віком 25 і менше. З висоти прожитих років можу сказати, що, якщо б я був більш зрілим ментально, досяг би в Динамо більшого. На жаль, я не ставився до справи досить віддано", – цитує Родріго Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

До слова, бразилець завершив кар'єру в 2018 році. Останнім його клубом стала Понте Прета.

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