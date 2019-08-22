"Ми з Клебером могли повбивати одне одного", – екс-захисник Динамо Родріго

Колишній захисник київського Динамо Родріго пригадав часи виступів за "біло-синіх" та розповів про конфлікти з одноклубниками.

"Чи відпочивав я разом з Мілевським та Алієвим у нічних клубах? Ні. Ми, бразильці, були наче відрізані від колективу.

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Чому вдарив Алієва у матчі дублерів Динамо та Ворскли? Я тоді був не правий на сто відсотків. Я був дуже експресивним і хотів виконати штрафний удар. Але за штрафні в молодіжній команді відповідав Алієв. Це була неповага з мого боку і мене заслужено покарали. У роздягальні я вибачився перед Алієвим і конфлікт було вичерпано.

Чи правда, що Суркіс одного разу зупинив тренування через бійку з Клебером? Так. Клебер – ще той звір, заводився з півоберта. Ми могли повбивати один одного, якби президент не втрутився. Ми обидва були фізично сильні, ніхто не хотів поступатися. Дійсно могли травмувати один одного в тому епізоді", – розповів Родріго в інтерв'ю журналу "Футбол".

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