Экс-игрок Динамо Родриго: Я мог перейти в Реал, но они выбрали другого игрока – так я оказался в Киеве

Бывший защитник Динамо Родриго вспомнил свой переход в киевский клуб. Как признался бразилец, он мог продолжить карьеру в топ-чемпионате.

Напомним, Родриго выступал за Динамо с 2005 по 2011 год, правда, неоднократно покидал киевский клуб на правах аренды. Впрочем, 38-летний бразилец успел сыграть за "бело-синих" 47 матчей и забил 7 голов.

"Мы с Клебером могли поубивать друг друга", – экс-защитник Динамо Родриго

"Самое интересное, что я мог и не оказаться в Динамо. Вандерлей Лушембургу, который перед этим тренировал сборную Бразилии, приглашал меня в мадридский Реал. Ему нравился мой стиль игры. Мы разговаривали напрямую и вероятность трансфера была высокой.

Он хотел видеть в Реале меня и Сисинью из Сан-Паулу. Я провел замечательный сезон, стал лучшим защитником чемпионата Бразилии, все трубили, что я должен получить вызов в сборную. Но в итоге Реал выбрал другого игрока, и я оказался в Динамо.

Я не имел ни малейшего представления, куда еду. Ни о футболе, ни о культуре, вообще ни о чем! Украина для меня была далекой и загадочной страной, как для вас Бразилия, наверное. Все, что я мог – позвонить Родолфо и Диого Ринкону.

Сначала мне в Украине приходилось непросто. Я еще не был зрелым человеком. И, конечно, делал ошибки, наверное, характерные для многих людей в возрасте 25 и меньше. С высоты прожитых лет могу сказать, что, если бы я был более зрелым ментально, достиг бы в Динамо большего. К сожалению, я не относился к делу достаточно преданно", – цитирует Родриго Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

К слову, бразилец завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом стала Понте Прета.

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