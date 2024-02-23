Прикарпаття на офіційному сайті повідомила про трансфери Владислава Кучерука та Олега Коса. Обидва гравці приєднались до клубу на правах вільного агента.

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Зазначимо, що Кучерук розпочинав свою кар'єру в ДЮСШ Поділля, після чого перебрався в академію Динамо. Також встиг пограти на правах оренди за Колос, Чорноморець та Зорю. Кос же є вихованцем Карпат, встиг пограти за ЛНЗ та черкаський Дніпро.

Додамо, що Прикарпаття перебуває у групі лідерів Першої ліги (5 місце), набравши 26 очок. Проте, до перших Карпат далеко – "леви" мають в активі 45 пунктів.

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