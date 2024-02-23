Экс-игрок Динамо присоединился к одному из лидеров Первой лиги
Вратарь Владислав Кучерук официально стал игроком Прикарпатья.
Прикарпатье на официальном сайте сообщило о трансферах Владислава Кучерука и Олега Коса. Оба игрока присоединились к клубу на правах свободного агента.
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Отметим, что Кучерук начинал свою карьеру в ДЮСШ Подолья, после чего перебрался в академию Динамо. Также успел поиграть на правах аренды за Колос, Черноморец и Зарю. Кос же является воспитанником Карпат, успел поиграть за ЛНЗ и черкасский Днепр.
Добавим, что Прикарпатье находится в группе лидеров Первой лиги (5 место), набрав 26 очков. Однако, до первых Карпат далеко – "львы" имеют в активе 45 пунктов.
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