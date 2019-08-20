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Екс-гравець Динамо Леко: Заради "біло-синіх" відмовив Шахтарю та двом клубам Серії А

13:25 574 Читать на русском
Екс-гравець Динамо Леко: Заради "біло-синіх" відмовив Шахтарю та двом клубам Серії А
Єрко Леко / Sportske Novosti

Колишній півзахисник київського Динамо Єрко Леко пригадав свій трансфер до табору киян.

"Складно повірити в те, що мій трансфер в київське Динамо відбувся 17 років тому. Минуло багато років, але я досі пам'ятаю цей день. Я успішно виступав за загребське Динамо і мені надійшло безліч пропозицій з Європи. Одним з них був варіант з київським Динамо.

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Чи були інші пропозиції? Мене хотів підписати донецький Шахтар. Також були дві пропозиції з Італії: Сампдорія і Дженоа. Однак я відразу вибрав Динамо.

Я з дитинства знав про київське Динамо – в той час воно гриміло в Європі. Цей клуб виховав легенд, яких знали всі – Шевченко, Ребров, Шовковський. Ця команда весь час виступала в Лізі Чемпіонів і перемагала європейські гранди. Я хотів стати частиною цієї історії.

Пропозиція з Донецька була вигіднішою, вони пропонували більшу зарплату. Але я взагалі нічого не знав про Шахтар і вибрав для себе найперспективніший варіант", – розповів Леко в коментарі FC Dynamo Nation.

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