Динамо Батумі в своєму офіційному Instagram-акаунті повідомив про підписання Івана Литвиненка.

Маліновський знищив коментатора, який назвав його росіянином – українець вимагає вибачень в прямому ефірі

Українець перебрався на правах вільного агента, оскільки розірвав співпрацю з Чорноморцем. Контракт з Динамо Батумі розрахований на 3 роки.

Додамо, що за одеситів Литвиненко зіграв у поточному сезоні лише 14 хвилин. За свою кар'єру Іван встиг пограти за СК Дніпро-1, ВПК-Агро та Рух.

Лунін взяв Клубний ЧС для України – Реал здолав Аль-Хіляль у фіналі, але Андрій пропустив тричі в день народження