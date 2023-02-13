Екс-гравець Чорноморця офіційно перебрався до Грузії
10:03 - Читать на русском
Півзахисник Іван Литвиненко продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії.
Динамо Батумі в своєму офіційному Instagram-акаунті повідомив про підписання Івана Литвиненка.
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Українець перебрався на правах вільного агента, оскільки розірвав співпрацю з Чорноморцем. Контракт з Динамо Батумі розрахований на 3 роки.
Додамо, що за одеситів Литвиненко зіграв у поточному сезоні лише 14 хвилин. За свою кар'єру Іван встиг пограти за СК Дніпро-1, ВПК-Агро та Рух.
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