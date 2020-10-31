Колишній данський нападник Пер Вейхраух, який свого часу виступав у системі Аякса і Челсі, раптово помер у власній квартирі.

Колись Вейхраух вважався одним із найбільших данських талантів. Нападник встиг пограти на батьківщині, а також виступав за молодіжні команди Аякса та Челсі. У 2008 році призупинив кар'єру через постійні проблеми зі стегном, після чого виступав у Данії.

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Пізніше Вейхраух працював футбольним агентом у компанії, яка представляла інтереси, зокрема, Деві Классена. Також встиг спробувати себе у банківській сфері.

Пер був знайдений мертвим у своїй квартирі. Причини смерті не вказані. Екс-футболіста вже поховали на батьківщині, повідомляє Sport.pl з посиланням на beta.bold.dk.

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