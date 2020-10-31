Бывший датский нападающий Пер Вейхраух, в свое время выступавший в системе Аякса и Челси, внезапно умер в собственной квартире.

Когда-то Вейхраух считался одним из главных датских талантов. Нападающий успел поиграть на родине, а также выступал за молодежные команды Аякса и Челси. В 2008 году приостановил карьеру из-за постоянных проблем с бедром, после чего выступал в Дании.

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Позже Вейхраух работал футбольным агентом в компании, которая представляла интересы, в частности, Дэви Классена. Также успел попробовать себя в банковской сфере.

Пер был найден мертвым в своей квартире. Причины смерти не указаны. Экс-футболиста уже похоронили на родине, сообщает Sport.pl со ссылкой на beta.bold.dk.

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