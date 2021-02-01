Екс-гравець Челсі Стох перебрався у чемпіонат Польщі
1 лютого 22:03 - Читать на русском
Мірослав Стох знайшов собі новий клуб після піврічної перерви.
Мірослав Стох підписав контракт із Заглембе, повідомляє офіційний сайт польського клубу.
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31-річний хавбек підписав контракт до завершення поточного сезону. Останнім клубом Мірослава був грецький ПАОК, з яким футболіст попрощався влітку. У своїй кар'єрі Стох встиг пограти за Челсі, Фенербахче, Бурсаспор та інші клуби.
Після 15-ти турів чемпіонату Польщі Заглембе розташовується на 7-й сходинці.
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