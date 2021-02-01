Мирослав Стох подписал контракт с Заглембе, сообщает официальный сайт польского клуба.

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31-летний хавбек подписал контракт до конца текущего сезона. Последним клубом Мирослава был греческий ПАОК, с которым футболист попрощался летом. В своей карьере Стох успел поиграть за Челси, Фенербахче, Бурсаспор и другие клубы.

После 15-ти туров чемпионата Польши Заглембе располагается на 7-й строчке.

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