Экс-игрок Челси Стох перебрался в чемпионат Польши
22:04 - Читати українською
Мирослав Стох нашел себе новый клуб после полугодового перерыва.
Мирослав Стох подписал контракт с Заглембе, сообщает официальный сайт польского клуба.
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31-летний хавбек подписал контракт до конца текущего сезона. Последним клубом Мирослава был греческий ПАОК, с которым футболист попрощался летом. В своей карьере Стох успел поиграть за Челси, Фенербахче, Бурсаспор и другие клубы.
После 15-ти туров чемпионата Польши Заглембе располагается на 7-й строчке.
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