Крістіан Мальдіні, старший син легенди Мілана Паоло Мальдіні, у досить юному віці вирішив повісити бутси на цвях.

Крістіан Мальдіні вирішив завершити з кар'єрою футболіста, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Причини такого рішення не розголошуються. Крістіан Мальдіні за свою кар'єру встиг пограти за Лекко, Про Сесто та Фано. До цього він займався в академії Мілана з 2004-го по 2016 роки.

Вже відомо, чим далі займатиметься старший син Мальдіні – приєднається до агентства Беппе Різо, яка веде справи італійських гравців, зокрема, Сандро Тоналі, Давіде Фраттезі та інших.

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