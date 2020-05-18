Екс-гравець Барселони подолав коронавірус – він два місяці не знав, що хворіє

Захисник Фіорентини зізнався, що перехворів COVID-19, тривалий час навіть не знаючи про наявність інфекції у своєму організмі.

"Коронавірус був у моєму організмі 60 днів, а я навіть не здогадувався про це. Перші симптоми з'явилися 8 березня – я відчув біль у легенях. Мені сказали самоізолюватися на 20 днів і все пройде, але цього не трапилося.

Хадсон-Одой арештований після побачення з моделлю – зірка Челсі хворів на коронавірус

Я здав два тести, які виявилися негативними. Лише зараз я можу сказати, що почуваюся абсолютно новою людиною", – цитує Касереса Corriere dello Sport.

Нагадаємо, 33-річний уругваєць перейшов до лав "фіалок" у 2019-му. В поточному сезоні провів 23 матчі та забив 2 голи. Раніше Касерес встиг пограти за Барселону, Севілью, Лаціо та низку інших клубів.

Чигринський потрапив у збірну найгірших трансферів Барселони – українець опинився у зірковій компанії