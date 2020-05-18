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Экс-игрок Барселоны преодолел коронавирус – он два месяца не знал, что болеет

14:37 51 Читати українською
Экс-игрок Барселоны преодолел коронавирус – он два месяца не знал, что болеет
Мартин Касерес / ФК Фиорентина

Защитник Фиорентины признался, что переболел COVID-19, длительное время даже не зная о наличии инфекции в своем организме.

"Коронавирус был в моем организме 60 дней, а я даже не догадывался об этом. Первые симптомы появились 8 марта – я почувствовал боль в легких. Мне сказали самоизолироваться на 20 дней и все пройдет, но этого не случилось.

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Я сдал два теста, которые оказались отрицательными. Только сейчас я могу сказать, что чувствую себя абсолютно новым человеком", – цитирует Касереса Corriere dello Sport.

Напомним, 33-летний уругваец перешел в ряды "фиалок" в 2019-м. В текущем сезоне провел 23 матча и забил 2 гола. Ранее Касерес успел поиграть за Барселону, Севилью, Лацио и ряд других клубов.

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Теги
коронавирус Италия Мартин Касерес Мартин Касерес Фиорентина Фиорентина
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