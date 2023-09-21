Півзахисник Штурма Хав'єр Серрано не зможе допомогти своїй команді в матчі проти Спортінга.

В четвер, 21 вересня, стартує черговий сезон Ліги Європи. Штурм вдома зіграє проти Спортінга, але цю зустріч пропустить 20-річний іспанець Хав'єр Серрано.

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Як повідомляє Ojogo, півзахисник проковтнув бджолу на тренуванні. Йому одразу надали допомогу, приклавши пакет із льодом до шиї. Тренерський штаб відправив Серрано до лікарні, де він пройшов лікування. Зазначається, що у гравця немає алергії, але у керівництво команди вирішило, що іспанець не візьме участь в матчі Ліги Європи.

Хав'єр Серрано – вихованець мадридського Атлетіко. За першу команду він зіграв лише в семи матчах. В сезоні 2023/24 він виступає в оренді за австрійський Штурм.

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