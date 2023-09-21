Полузащитник Штурма Хавьер Серрано не сможет помочь своей команде в матче против Спортинга.

В четверг, 21 сентября, стартует очередной сезон Лиги Европы. Штурм дома сыграет против Спортинга, но эту встречу пропустит 20-летний испанец Хавьер Серрано.

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Как сообщает Ojogo, полузащитник проглотил пчелу на тренировке. Ему сразу оказали помощь, приложив пакет со льдом к шее. Тренерский штаб отправил Серрано в больницу, где он прошел лечение. Отмечается, что у игрока нет аллергии, но руководство команды решило, что испанец не примет участие в матче Лиги Европы.

Хавьер Серрано – воспитанник мадридского Атлетико. За первую команду он сыграл лишь в семи матчах. В сезоне 2023/24 он выступает в аренде за австрийский Штурм.

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